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السيول تتسبب فى فقد 4 من شباب نجع هرماس بسوهاج

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السيول تتسبب فى فقد 4 من شباب نجع هرماس بسوهاج السيول تتسبب فى فقد 4 من شباب نجع هرماس بسوهاج

ارشيفية

 

تسببت السيول التي سقطت امس علي جبل قرية الصوامعه شرق بمركز اخميم بمحافظة سوهاج في فقد عدد 4 من شباب نجع هرماس التابع لنجوع الصوامعه شرق باخميم حيث قام كلا من احمد محمد احمد عوض واحمد صفوت اسماعيل فرغلي ومصطفي صبري تمام واحمد عبد اللاه احمد علي وجميعهم في عمر 16 عام ويقيمون بذات الناحية بالخروج لجبل الصوامعه الشرقي لتفقد السيل اثناء نزوله بالجبل واستمر الاول منهم علي اتصال بوالده واسرته حتى الساعة السابعة وابلغهم انهم قد ضلوا الطريق داخل الجبال ثم انقطعت الاتصالات بينهم منذ مساء الامس وحتي الان وقد قام محمد احمد عوض والد الاول بتحرير محضر بالواقعه بمركز شرطة اخميم وتم ابلاغ جميع الجهات المعنية لبدء التحرك للبحث عن الشباب الاربعه المفقودين لسرعه التوصل اليهم واعادتهم لاسرهم .

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