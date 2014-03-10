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ميدو يشبه نفسه بأنشيلوتي في واقعة ' الشيشة '

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ميدو يشبه نفسه بأنشيلوتي في واقعة ' الشيشة ' ميدو يشبه نفسه بأنشيلوتي في واقعة ' الشيشة '

شبه أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك نفسه بكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بشأن واقعة تدخين الشيشة في معسكر الفريق.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لميدو وهو يدخن الشيشة خلال معسكر الزمالك بأنجولا استعداد لمواجهة كابوسكورب في دوري الأبطال.

ونشر ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة لأنشيلوتي وهو يدخن الشيشة مع لاعبيه خلال فترة توليه قيادة ميلان الإيطالي.

وكتب ميدو مع الصورة "أنشيلوتي يدخن الشيشة مع لاعبيه في معسكر ميلان .. المرهم قريبا بالصيدليات".

واشتهر ميدو بمواقفه المثيرة للجدل منذ أن كان لاعبا خاصة فيما يتعلق بالرد على الانتقادات عبر تويتر.

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