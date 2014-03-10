نخاعات "بانيه" من منال العالم

المقادير:

-4 قطعة نخاع

لسلق النخاع :

-1 حبة كبيرة بصل مقطع

-4 حبة هيل

-1 ملعقة صغيرة فلفل حب

-2 ورق غار

-2 شريحة ليمون

للقلي :

-2 كوب بقسماط ناعم

-2 حبة كبيرة بيض

-1 ملعقة صغيرة ملح

-2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

-1 ملعقة صغيرة بابريكا

-4/1 ملعقة صغيرة فلفل شطة مجروش

-3 كوب زيت ذرة

للتقديم: شرائح ليمون وبقدونس مفروم

طريقة التحضير:

1- انزعي القشور الرقيقة التي تغلّف النخاع. اغسلي النخاع جيداً، ضعيه في قدر ثم اغمريه بالماء، دعيه على نار متوسطة إلى أن يغلي وتتكوّن رغوة على سطحه، تخلّصي من الرغوة وأضيفي البصل والهيل والفلفل والغار والليمون والملح، واتركيه لحوالي 15 دقيقة إلى أن ينضج.

2- صفّي النخاع من ماء السلق، اتركيه ليبرد، ثم قطّعيه إلى شرائح.

3- في طبق واسع، ضعي البقسماط واتركيه جانباً.

4-في طبق عميق، ضعي البيض والملح والفلفل والبابريكا والشطة، اخفقي بالشوكة ليتجانس الصفار والبياض، وتختلط بالبهارات.

5-اغمسي النخاع بالبيض، فالبقسماط مع تقليبه على الجوانب كافة ليتغطى جيداً.ضعيه في طبق واسع، احفظيه في البراد لحوالي 15 دقيقة.

6-في مقلاة عميقة، ضعي مقداراً من زيت الذرة بارتفاع 2 بوصة، وذلك على نار متوسطة ليسخن الزيت جيداً.

7-ضعي بضع حبات من النخاع في الزيت الساخن، اقليها لدقائق عدة إلى أن تصبح ذهبية اللون. انقليها على ورق نشاف لتتخلّص من الزيت الفائض.

8-قدّمي النخاع ساخناً، وزيّنيه بشرائح الليمون والبقدونس.

(مدة الطهي15 دقيقة)

(العدد 4 أشخاص)

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