زهير مراد يستوحي تصاميمه من الفراشات

الفراشات واليعاسيب هي الحشرات الأجمل بنظر المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، حيث ألهمته ليقدم لنا مجموعة ساحرة من الأزياء الجاهزة في موسم خريف وشتاء 2014.

استخدم المصمم الدانتيل والجلد ليحاكي بهما أجنحة الفراشات، فأظهرهما على الأكمام والخصر بشكل جذاب يساعد في إظهار الجسم بصورة أجمل، وقد شاهدنا تنوعاً في تصاميم هذه المجموعة، حيث احتوت على فساتين السهرات الأنيقة التي نتوق لرؤيتها تزين إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، بالإضافة إلى فساتين الكوكتيل القصيرة التي تناسب الإطلالات النهارية والبدل العملية الأنيقة.

وعلى الرغم من طغيان اللونين الأبيض والأسود، إلا أننا شاهدنا ألواناً تذكرنا بالطبيعة الخلابة كالوردي، والأحمر، والأزرق، وقد صورت لنا هذه الألوان أجنحة الفراشات الناعمة بطريقة جميلة.

عرف المصمم زهير مراد كمصمم أزياء راقية مليئة بالتفاصيل، ونسعد لرؤية لمساته الأنيقة تزين الأزياء الجاهزة، إذ يظهر حسه الفني وذوقه الأنيق في فساتين وبدل ناعمة مناسبة لمختلف المناسبات.

شاهدي معنا ماذا قدم المصمم زهير مراد في مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2014.



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