النجمات يستقبلن الصيف بألوان الباستيل الناعمة

مع إقبال فصل الصيف والأجواء الدافئة تعمد النجمات اختيار الألوان الصيفية الناعمة التي تضيء اطلالاتهن وتضفي لها سحراً خاصاً . جمعنا لك في هذا الموضوع أجمل إطلالات النجمات بألوان الباستيل الأنيقة لتستوحي منها طرقاً مختلفة لإرتداء هذه الألوان وتنسيقها .

في الإطلالات السهرات تضفي ألوان الباستيل سحراً خاصاً لإطلالتك وقد طغت بشكل واضح على الكثير من إطلالات النجمات في موسم السجادة الحمراء ، وفي حفل الأوسكار بالتحديد حيث تألقت به Lupita Nyongo بفستان أنيق من Prada واختارت Lady Gaga لوك فخم من Versace بلون وردي جميل. بينما اختارت Camila Alves فستاناً باللون الوردي يتميز بتصميمه الجميل .

من ناحية أخرى تعد هذه الألوان هي الأنسب لإطلالتك النهارية البسيطة وقد ارتدته عدد من النجمات بطرق يمكن أن توحي لك بإطلالات نهارية أنيقة ومتجددة مثل Jessica Alba التي نسقت تنورة وردية جميلة مع توب باللون الأسود و Naomie Harris التي اختارت فستاناً باللون الأصفر الناعم وقد نسقته مع صندل أنيق باللون الأسود . بينما نسقت Miranda Kerr فستانها مع حذاء أبيض لتحصل على لوم عصري أنيق .

لا تخشي من ارتداء ألوان الباستيل الأنيقة في إطلالاتك المختلفة ونسقيها بطرق مختلفة لتحصلي على لوك مختلف في كل مرة . شاهدي معنا كيف ارتدت النجمات ألوان الباستيل الناعمة و استوحي منها تنسيقات متجددة لإطلالتك



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