نجمات أخطأن في اختيار المكياج المناسب

كثيرات هن النجمات اللواتي يضعن ثقتهن بخبيرات التجميل. لكن هذا لا يعني أن النجمات سيظهرن دائماً بمكياج مميّز ولافت. على العكس، هناك أخطاء كبيرة قد ترتكب، عن طريق الغلط، من خلال اعتماد موضة رائجة جداً على وجه فنانة، من دون أن تكون لائقة بها، سواء سبب اللون أم الموضة نفسها.

من هنا، عليك سيدتي أن تستوحي من نجماتك فقط المكياج الذي ترينه منسجماً مع لون بشرتك وأسلوبك، حتى لو كان غير رائج، كي لا تقعي في فخّ "البشاعة".

وهذه الصور خير دليل على سوء اختيار الموضة !

شاهدي الصور، وشاركينا رأيك بنوع المكياج.

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