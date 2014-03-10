اخسري 4 كيلوغرامات مع "حمية أنطوان"

في ظلّ ارتفاع نسبة البدانة في العالم، خصوصاً في الدول العربية، تظهر أنواع مختلفة من الحميات الغذائية التي تكفل للناس الحدّ من هذه الظاهرة وممّا ينجم عنها من مخاطر مختلفة.

"سيدتي نت" يختار لك "نظام أنطوان الغذائي" الذي يُفقدك من 4 إلى 6 كيلوغرامات في غضون شهر، كما يطلعك على أبرز خصائصه، من خلال الحديث إلى اختصاصية التغذية دميا مكاري.

يسمح هذا النظام بتناول صنوف الأطعمة المختلفة، وبكميّات غير محدّدة، وبشكل منفصل، إذ يتمّ اتّباعه لمدّة أسبوع في الشهر، حيث توزّع المجموعات الغذائيّة المنعزلة عن بعضها على مدى 7 أيام.

فعلى سبيل المثال، يُمكنك أن تستهلكي اللحم يوم الإثنين، والفاكهة يوم الثلاثاء، ثمّ النشويات يوم الأربعاء، والخضر يوم الخميس، والسمك يوم الجمعة، على أن يختصّ يوم السبت بمشتقّات الحليب والبيض، مع إمكانية التنويع في يوم الأحد، آخر يوم من أيّام النظام.

ويحظّر نظام أنطوان الغذائي تنويع الأطعمة، وإن اخترت اتباعه، لا بدّ لك من استشارة الطبيب المعالج أو اختصاصي التغذية.

ومن إيجابيّات هذا النظام:

ـ إمكان تناول مجموعة الأطعمة التي ترغبين فيها، بكميّات غير محدّدة، من دون الامتناع عنها.

ـ السماح لك بخسارة الكثير من الوزن خلال شهر واحد.

أمّا سلبياته فهي:

ـ قطعه للشهيّة.

ـ تسبّبه في نقصان المعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسمك.

ـ تسبّبه في التعب والإرهاق، بسبب الاختلال في التوازن الغذائي.

ولذا، يُنصح بتجنّب اتباعه، إذا كنت تمارسين نشاطاً بدنيّاً بانتظام.

ويُعطي هذا النظام الأولوية لتناول الفاكهة والخضر، ثمّ للّحم الأحمر ومشتقات الحليب والحلويات والنشويات، وليأتي أخيراً دور الأطعمة التي ترغبين في تناولها (كالقهوة والشوكولاتة)، فضلاً عن الدهون.

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