"للبوفيه" أصول حافظي عليها...

تتلقّين العديد من الدعوات للمشاركة في الولائم والحفلات، ومن ضمنها الـ"بوفيه" المفتوح. وتعلمين أنّ المشاركة في النشاطات العامة قد تسبّب لك بعض الإحراج أحياناً، لكنّ الحرج لا ينبغي له أن يمنعك من التمتّع بالمشاركة وبالطعام. لذلك، تقدّم لك خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر أبرز النصائح التي تساعدك في الحفاظ على لباقتك، في هذه الأماكن:

ـ إنضمّي إلى المائدة فور الدعوة إليها، احتراماً للداعين.

ـ إلتزمي دورك عند الوقوف في الصفّ، وتجنّبي الدخول بين الواقفين؛ فمن المعيب تجاوز من يكون أمامك، أو اختراق الصفّ، أو المشي في الاتجاه المعاكس.

ـ ألقي التحية على من تلتقين به، من دون إطالة الأحاديث الجانبيّة، كي لا تُعيقي حركة الصفّ.

ـ أرجعي طبقاً واحداً، إذا أردت الاستزادة من طبق فاتك.

ـ تجنبي تكديس الطعام في الطبق، إذ يترتّب عليك أكل كلّ ما تسكبينه في صحنك، بخلاف الموائد العادية.

ـ اسكبي كميّات قليلة من الطعام في طبقك، ولا تُكثري لأن باستطاعتك التردّد أكثر من مرّة إلى الـ"بوفيه".

ـ امتنعي عن تذوّق الطعام، في أثناء السير في الصفّ.

ـ تجنّبي أخذ كميّات كبيرة من الأطعمة التي تحبّينها من دون التفكير بالآخرين. مثلاً: إذا كنت تسكبين من طبق الفاكهة، فلا تأخذي كلّ حبّات الفراولة!

ـ احرصي على أن تسكبي الطعام مرّة ثانية، في طبق نظيف.

ـ تجنّبي أخذ الطعام بأصابعك، والتزمي بالسكب بواسطة الملاعق المخصّصة لذلك.وإذا لم تتوافر الملاعق، فبإمكانك الاستعانة بملعقتك إن لم تكوني قد استعملتها.

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