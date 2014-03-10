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الكنيسة تشيد بالدعم الإمارتى لمصر.. وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

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الكنيسة تشيد بالدعم الإمارتى لمصر.. وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين الكنيسة تشيد بالدعم الإمارتى لمصر.. وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

أكد المتحدث باسم الكنيسة فى تصريحات إعلامية على عمق العلاقات التاريخية والراسخة بين والإمارات، مشيداً بدور الإمارات التاريخى سواء السياسى أو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والدولى والدور البارز التى قامت به الإمارات فى المحافل الدولية لدعم مصر.

وكان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أوفد أمس القس بولس حليم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحضور مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة، وشركة أرابتك الإماراتية بمقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

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