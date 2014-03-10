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وزيرة البيئة: "الوزراء" لم يوافق على استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت

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وزيرة البيئة: "الوزراء" لم يوافق على استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت وزيرة البيئة: "الوزراء" لم يوافق على استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنها صدمت مما تردد عن موافقة ومجلس الوزراء على قرار استيراد الفحم لاستخدامه فى صناعة الأسمنت، وأنه تم الخلط بين فتح مجلس الوزراء لملف الطاقة البديلة وحصره فى قرار استيراد الفحم وهذا غير صحيح بالمرة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تكليفات حكومة المهندس إبراهيم محلب هو فتح ملف الطاقة البديلة، وأن الوقت الحالى هو وقت المصارحة والكشف عن الحقائق، لأن الشعب تحمل الكثير، وأن الإمكانيات الكاملة فى الدولة إذا استغلت فإن نتائجها ستظهر بسرعة، وأن الطاقة البديلة وتنوع مصادرها تشمل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والسماد العضوى وليس الفحم فقط كبديل للطاقة، لأن الموضوع قضية تمس صحة المواطن المصرى بالدرجة الأولى.

وأضافت الوزيرة، وفيما يخص الفحم، فإن هناك لجنة للطاقة مشكلة برئاسة الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، لحث الدراسة التمهيدية التى حملت وجه نظر كل الوزارات فيما يخص الطاقة البديلة وخاصة الفحم، للوصول لقرار نهائى وخلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر يمكن اتخاذ القرار وإعلانه بشكل حاسم للجميع، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع قرار استيراد الفحم، لكن دور وزارة البيئة فى الموافقة أو المنع مرتبط ببعض الاشتراطات البيئية ومدى توافرها .

وفى سياق متصل، اختلفت آراء الصناع وخبراء الاقتصاد حول التحول إلى استخدام الفحم كبديل للطاقة، مؤكدين أنها عودة للوراء، بينما أكد الصناع أن 80% من مصانع الدول الأوروبية تعمل بالفحم، نظرا لتطور صناعته، مؤكدين أن ارتفاع المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة سببها إغلاق 40% من المصانع، مطالبين بضرورة تنوع مصادر الطاقة لتعود إلى دولة منتجة وتستطيع توفير فرص عمل للشباب.

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