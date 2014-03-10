غدا..الطقس معتدل على الوجه البحرى والقاهرة شتوى على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس شتوى مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الثلاثاء على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من جنوب البلاد خاصة عند حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار.

كما أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة وعلى البحر المتوسط والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

> الإسكندرية 12 19

> مطروح 11 18

> بورسعيد 14 19

> دمياط 11 19

> بلطيم 13 18

> الإسماعيلية 11 21

> السويس 12 21

> العريش 11 21

> نخل 8 20

> طابا 9 20

> الطور 15 21

> مرسى علم 15 26

> الغردقة 15 26

> شرم الشيخ 16 28

> رفح 10 19

> كاترين 4 14

> سيوة 9 19

> المنيا 6 22

> الفيوم 11 22

> رأس سدر 13 21

> أبوسمبل 15 31

> وسط الدلتا 11 20

> أسيوط 6 22

> سوهاج 9 23

> الأقصر 14 26

> أسوان 15 27

> شلاتين 19 26

> حلايب 20 25

> الوادى الجديد 12 26

> قنا 14 25

> نويبع 15 24

> السلوم 9 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 35

> المدينة 20 31

> الرياض 22 33

> المنامة 23 28

> أبوظبى 21 33

> الدوحة 22 29

> الكويت 19 27

> دمشق 4 16

> بيروت 13 19

> عمان 8 15

> القدس 9 20

> غزة 11 17

> بغداد 14 24

> مسقط 22 28

> صنعاء 11 28

> الخرطوم 25 36

> طرابلس 5 17

> تونس 7 16

> الجزائر 5 17

> الرباط 11 20

> نواكشوط 15 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 6

> اسطنبول 6 7

> اسلام اباد 9 16

> نيودلهى 16 24

> جاكرتا 25 32

> بكين 3 15

> كوالامبور 24 36

> طوكيو 1 9

> أثينا 6 13

> روما 7 16

> باريس 6 16

> مدريد 3 19

> برلين 3 13

> لندن 6 13

> مونتريال 2 6

> موسكو 3 9

> نيويورك 6 14

> واشنطن 9 19