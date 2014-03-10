وزير التموين: خطة لتطوير البقالين التموينيين لرفع كفاءتهم كتجار تجزئة

أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لتطوير البقالين التموينيين، وعددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية، تتضمن رفع كفاءتهم كتجار تجزئة لبيع كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال قيام وزارة التموين بالاتفاق مع شركات كبيرة منتجة لتوريد هذه السلع بأسعار التكلفة، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار حماية لجموع المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع وليد الشيخ، ممثل البقالين التموينيين، لحل المشاكل التى تعوق عملهم، بحضور اللواء مدحت الأعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، وأحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة وأحلام رشدى، وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينيـة ومحمـــــــــــــود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وقيادات وزارة التموين.

واتفق الوزير خلال الاجتماع مع ممثلى البقالين، على حل كافة المشاكل التى تعوق عمل البقالين وتيسير كافة عملهم والتعاون معا لخدمة المواطنين والتفاهم حول قرارات الحكومة السابقة المتعلقة بالبطاقات التموينية، بما يؤدى لخدمة كافة المستحقين للسلع التموينية.

وأكد أنه سيبحث مع المسئولين سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، وهى فروق تكلفة الإنتاج والسولار وحافز الجودة، وكذلك مستحقات البقالين المتأخرة وهى 13 شهرا، وتتضمن الحافز الشهرى على كل بطاقة.

من جانبه، عرض وليد الشيخ، التنازل عن 4 شهور من المستحقات المالية المتأخرة للبقاليين وقيام النقابة بإنشاء مصنع لتعبئة السكر التموينى تحت رعاية وزارة التموين، مطالبا بزيارة هامش الربح للبقال التموينى وخفض عقوبة البقال المخالف من خصم حافز شهرين إلى شهر واحد، وتطبيق عقوبة الحرمان من الحصص على البقال التموينى فى حالة ارتكابه 10 محاضر بدلا من 5 محاضر.



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