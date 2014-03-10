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وصول وفد من الاتحاد الأوروبى للتضامن مع "دومة وماهر" قبل نظر استئنافهما

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وصول وفد من الاتحاد الأوروبى للتضامن مع "دومة وماهر" قبل نظر استئنافهما وصول وفد من الاتحاد الأوروبى للتضامن مع "دومة وماهر" قبل نظر استئنافهما

وصل منذ قليل وفد دبلوماسى من الاتحاد الأوروبى إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، للتضامن مع النشطاء السياسيين أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وذلك قبل نظر استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى شهدتها محكمة عابدين.

وكان قد وصل أيضا فريق الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم المحامى خالد على.

وكانت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت بحبس أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ"الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة.

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