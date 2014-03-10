ورشة عمل لأعضاء النيابة والقضاة لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية عن الأدمان

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان

> والتعاطي ورشة عمل لاعضاء النيابة والقضاة لمناقشة الأبعاد القضائية

> والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بحضور المستشار أحمد

> السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير

> صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار جمال سالم رئيس محكمة

> أسوان الابتدائية ، واللواء محمد مصطفى السكرتير العام لاسوان بجانب

> أكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان

> وخلال الورشة أكد المستشار أحمد السرجاني أنه إيماناً من وزارة العدل

> بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم

> إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا

> المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة

> العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من

> القضايا والتي علي رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان ، لافتاً إلي أنه في

> إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

> فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة

> وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي

> بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية

> المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية

> والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.

> وفي نفس السياق أكد الدكتور عمرو عثمان علي أن ورشة العمل ستقام علي مدار

> يومين وتهدف لمناقشة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها ، مع طرح

> كيفية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية ،

> فضلاً عن تناول قضية الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية

> والتشريعات الوطنية ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة علي الحالة

> النفسية وسبل مواجهتها ، موضحاً بأنه في إطار هذا البروتوكول تم وضع خطة

> تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة

> المخدرات وآليات تطويرها وسبل إنفاذ وتطبيق قانون الوقاية من التدخين

> والاتفاقيات الدولية حول المخدرات ، بجانب دور الهيئات القضائية في ترسيخ

> مبدأ أن “المدمن مريضاً وليس مجرماً” ويتعين على المجتمع العمل على علاجه

> وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة

> والدعم .. وتابع بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تم إنشاؤه عام

> 1991 ليكون الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات

> ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني بدون مقابل للمدمنين بالتعاون

> مع الشركاء المعنيين مثل الوزارات الخدمية وغيرها، ويستند الصندوق إلي

> عدد من مبادئ العمل الأساسية أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود

> الوقاية والتركيز علي الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين

> والمخدرات والاعتماد على الحوار المجتمعي والأسري وحشد الجهات المعنية

> والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم

> والمتابعة من خلال فريق عمل يعمل علي مدار اليوم