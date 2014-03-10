ورشة عمل لأعضاء النيابة والقضاة لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية عن الأدمان

نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان
> والتعاطي ورشة عمل لاعضاء النيابة والقضاة لمناقشة الأبعاد القضائية
> والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بحضور المستشار أحمد
> السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير
> صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمستشار جمال سالم رئيس محكمة
> أسوان الابتدائية ، واللواء محمد مصطفى السكرتير العام لاسوان بجانب
> أكثر من 20 شخصية من رؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة بأسوان
> وخلال الورشة أكد المستشار أحمد السرجاني أنه إيماناً من وزارة العدل
> بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع تم
> إنشاء قطاع حقوق الإنسان عام 2002 ليتولي العديد من الملفات والقضايا
> المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قضية الإتجار بالبشر وقضية المرأة ومكافحة
> العنف ضدها والحماية القضائية للطفل والهجرة غير الشرعية وغيرها من
> القضايا والتي علي رأسها قضية مكافحة وعلاج الإدمان ، لافتاً إلي أنه في
> إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
> فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة
> وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي
> بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية
> المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية
> والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
> وفي نفس السياق أكد الدكتور عمرو عثمان علي أن ورشة العمل ستقام علي مدار
> يومين وتهدف لمناقشة مشكلة تعاطي المواد المخدرة بمختلف جوانبها ، مع طرح
> كيفية إيداع المدمن في المؤسسات العلاجية والتأهيلية بدلاً من العقابية ،
> فضلاً عن تناول قضية الإدمان من منظور حقوقي في ضوء المواثيق الدولية
> والتشريعات الوطنية ومشكلة إساءة استخدام العقاقير المؤثرة علي الحالة
> النفسية وسبل مواجهتها ، موضحاً بأنه في إطار هذا البروتوكول تم وضع خطة
> تنفيذية لسلسلة من البرامج التدريبية تتناول المنظومة التشريعية لمكافحة
> المخدرات وآليات تطويرها وسبل إنفاذ وتطبيق قانون الوقاية من التدخين
> والاتفاقيات الدولية حول المخدرات ، بجانب دور الهيئات القضائية في ترسيخ
> مبدأ أن “المدمن مريضاً وليس مجرماً” ويتعين على المجتمع العمل على علاجه
> وتأهيله بما يتماشى مع حق تلقى الخدمات العلاجية له كمريض يستحق المساندة
> والدعم .. وتابع بأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تم إنشاؤه عام
> 1991 ليكون الآلية الوطنية لتنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات
> ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني بدون مقابل للمدمنين بالتعاون
> مع الشركاء المعنيين مثل الوزارات الخدمية وغيرها، ويستند الصندوق إلي
> عدد من مبادئ العمل الأساسية أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود
> الوقاية والتركيز علي الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين
> والمخدرات والاعتماد على الحوار المجتمعي والأسري وحشد الجهات المعنية
> والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم
> والمتابعة من خلال فريق عمل يعمل علي مدار اليوم
ورشة عمل لأعضاء النيابة والقضاة لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية عن الأدمان
نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان