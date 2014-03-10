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السيطرة على محاولة هروب جماعى لـ 4 سجناء عقب الحكم عليهم بمحكمة شبرا الخيمة

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السيطرة على محاولة هروب جماعى لـ 4 سجناء عقب الحكم عليهم بمحكمة شبرا الخيمة السيطرة على محاولة هروب جماعى لـ 4 سجناء عقب الحكم عليهم بمحكمة شبرا الخيمة

أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على محاولة هروب جماعي لـ 4 مساجين عقب النطق بالحكم عليهم داخل محكمة شبرا الخيمة، حيث قام المتهمون بإحداث حالة هياج وشغب داخل قاعة المحكمة، ومحاولة أحدهم ارتطام رأسه فى حائط الحجز.. محاولين الهرب، تم السيطرة على الموقف وتولت النيابة التحقيق.
> وكان مدير أمن القليوبية اللواء محمود يسري قد تلقى بلاغا بقيام عدد من السجناء بإحداث حالة من الشغب داخل محكمة شبرا الخيمة، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام قائد حرس محكمة شبرا الخيمة العقيد مصطفى حامد بمتابعة الحالة الأمنية داخل المحكمة فوجىء بقيام كل من بدر. ع . م والمحكوم عليه بالسجن (6 سنوات) وهشام . ا . س المحكوم عليه بالسجن (3 سنوات)، ومحمد . ف . ط والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، ومحمد . ا . س والمحكوم عليه بالسجن (3 سنوات) بإحداث حالة من الهياج وأعمال الشغب داخل المحكمة، والتعدي بالسب على القضاة عقب النطق بالأحكام الصادرة ضدهم.
> وقام المتهم الأول برطم رأسه بالقفص الحديدي الموجود بقاعة المحكمة محاولا إحداث إصابة بنفسه والهروب بمساعدة أهلهم، إلا أن القوات تدخلت على الفور وقامت بالسيطرة عليهم، وإعادتهم لمحبسهم بسجن أبو زعبل.. وتولت النيابة التحقيق.

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