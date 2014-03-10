الإمارات تشارك باجتماعات البرلمان الدولي في جنيف

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية بوفد برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 194 للمجلس الحاكم للاتحاد، واللجنة التنفيذية، خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014 في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

ويضم الوفد الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وراشد محمد الشريقي، وعلي عيسى النعيمي، وأحمد عبيد المنصوري، وفيصل عبد الله الطنيجي، وعلي جاسم أحمد، وسلطان سيف السماحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.

وسيشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد، التي يجري خلالها انتخاب رئيس الجمعية ونوابه، والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ، كما سيشارك في المناقشة العامة حول موضوع الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان، تجديد التزامنا بالسلام والديمقراطية، وذلك بمناسبة احتفاله بمرور 125 عاماً على إنشائه.

مشاركة

ويشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد، وهي اللجنة الدائمة الأولى "السلام والأمن الدولي"، وتناقش موضوع دور البرلمانات في عالم خال من الأسلحة النووية، واللجنة الدائمة الثانية "التنمية المستدامة والتمويل والتجارة"، وتناقش موضوع التوجه نحو القدرة على مواجهة المخاطر: الأخذ في الاعتبار التوجهات الديمغرافية والقيود الطبيعية، واللجنة الدائمة الثالثة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وتناقش موضوع دور البرلمانات في حماية حقوق الأطفال، وخاصة الأطفال المهاجرين من غير صحبة أهاليهم، وحمايتهم من الاستغلال في الحروب والأزمات، إضافة إلى اجتماع لجنة الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي، ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول للجنة، وذلك بناء على التعديلات الأخيرة، التي تم إقرارها في نظام وقواعد الاتحاد في الجمعية 129 في أكتوبر الماضي بجنيف.

أعمال

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع 194 للمجلس الحاكم للاتحاد إقرار جداول الأعمال، ومحاضر الدورة 193 للمجلس الحاكم، والاطلاع على تقرير الرئيس حول نشاطه منذ الدورة 193 للمجلس الحاكم، ونشاطات اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد لعام 2013، وتقارير الاجتماعات المتخصصة، وتطبيق استراتيجية الاتحاد للأعوام 2012- 2017، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والنتائج المالية للعام 2013.

تقارير

ويتضمن الاجتماع عرض تقارير حول جهود الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الديمقراطية والبرلمانات، واستعراض أنشطة اللجان المتخصصة وبقية أجهزة الاتحاد وهي اجتماع النساء البرلمانيات، ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيين، ولجنة مسائل الشرق الأوسط، وفريق العمل المعني بقبرص، ولجنة تعزيز واحترام القانون الإنساني، وفريق المساواة بين الجنسين، والفريق الاستشاري المعني بنقص المناعة المكتسبة، واجتماع البرلمانيين الشباب.

اجتماع

يشارك الوفد في اجتماع النساء البرلمانيات، وفي اجتماعات اللجنة التنفيذية، التي يتم خلالها النظر في المسائل المالية للاتحاد والاستراتيجية، وأوضاع المراقبين والأعضاء والتحضير لاجتماع الدورة الحالية للمجلس الحاكم والجمعية، ومناقشة التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات انتخاب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب عضوين للجنة التنفيذية، والتعديل على النظام الأساسي على أنظمة عمل اجتماع النساء البرلمانيات، ولجنة حقوق الإنسان، ومنتدى البرلمانيين الشباب.