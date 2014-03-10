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أزياء بروح شبابيّة من الماركة السعودية "MIcci & Mishi"

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أزياء بروح شبابيّة من الماركة السعودية "MIcci & Mishi" أزياء بروح شبابيّة من الماركة السعودية "MIcci & Mishi"

" MIcci & Mishi" هي ماركة أزياء من المصممة مشاعل الراجحي، حيث صممتها لتظهر الجوانب المتعددة في شخصية كل سيدة.
يظهر ذلك من الاسم "MIcci" الذي أرادت به المصممة إظهار الجزء الناعم والأنيق، و"Mishi" لتظهر الجانب المشاكس والمرح داخل كل سيدة منا.
وفي هذه المجموعة من "MIcci & Mishi"، قدمت المصممة عدداً من الأزياء العصرية بتصاميم وخامات متنوعة انطلاقاً من الفساتين الجميلة إلى التنانير الناعمة والقمصان القصيرة التي نسقتها مع بنطلونات واسعة ومريحة.
شاهدي معنا ماذا قدمت المصممة مشاعل الراجحي في مجموعة "MIcci & Mishi".

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سيدتي

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