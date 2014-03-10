من صاحبة المجوهرات الأفخم؟

تتباهى النجمات باقتناء أجمل المجوهرات وأكثرها فخامة، وعرضها أمام الكاميرات في إطلالاتهن العلنية. وقد تكون النجمات العربيات أكثر حرصاً من نجمات هوليوود على شراء المجوهرات الثمينة والتزيّن بها، ولكن هذا لا يعني أن الأخيرات لا يتمتعن بأذواق رفيعة في اختيار قطع الحليّ التي يتزينّ بها، خصوصاً أنهن يملن أكثر إلى القطع المزيّنة بالماس الأبيض، والتي تحمل تصاميم ناعمة. في المقابل، نجد أن المجوهرات الضخمة، وتلك التي تزيّنها الأحجار الملوّنة، تلقى إعجاب النجمات العربيات، أمثال أحلام وهيفاء وهبي ومايا دياب.

وتتنافس دور المجوهرات العالمية في ما بينها على تقديم أحدث إصداراتها للنجمات، علّها تحظى بالمزيد من الدعم. فعلى سبيل المثال، أطلت النجمتين جيسيكا بيال Jessica Biel وآيمي آدمزAmy Adams بمجوهرات من Tiffany&Co في مناسبة الأوسكار هذا العام، وتألقت كل من كايت بلانشيت Cate Blanchett وبينيلوبي كروز Penelope Cruz بتصاميم شوبارد Chopard. في حين تباهت أحلام على حسابها على Instagram باقتنائها مجوهرات من توقيع دار كارتييه Cartier. هذا، دون أن تنتهي مسيرة التناسف بين النجمات على عرض مقتنياتهن الماسية أمام أنظار الجميع.

إليك أجمل ما اختارته النجمات من مجوهرات، فمن برأيك كانت صاحبة الذوق الأفخم؟

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