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ضبط أسلحة ومطلوبين قضائيا فى حملة أمنية بقنا

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ضبط أسلحة ومطلوبين قضائيا فى حملة أمنية بقنا ضبط أسلحة ومطلوبين قضائيا فى حملة أمنية بقنا

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أسلحة نارية، ومطلوبين قضائيا وكمية من المخدرات خلال حملة أمنية بنجع حمادى .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بضبط كمية من الأسلحة النارية ومطلوبين قضائيا بنجع حمادى .

كشفت التحريات قيام حملة أمنية تمكنت الحملة من ضبط (محمود.ع.م) 20 سنة مسجل خطر سرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطة وإحضاره في القضية رقم 3678 جنايات، مركز شرطة دشنا،و بحوزته جوال بلاستيك، بداخله كمية من نبات البانجو المخدركما تم ضبط (محمد.ع.ع) عامل أجرى، وبحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية بالإضافة إلى (أحمد.ع.خ) و(عاطف.م.م.) مزارعان، بحوزتهما فردين روسيين محلى الصنع. وتم مداهمة منزل المدعو (محمد.ر.ع ) عامل أجرى، وتم العثور على 42 لفافة ورقية من نبات البانجو المخدر وتمكن المتهم من الهروب .

تم التحفظ على المضبوطات ، و تحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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