الرئاسة توافق على إنشاء لجنة لحماية المرأة من العنف

أكدت سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأه أنه سيتم إنشاء لجنة لحماية المرأة من العنف، وقد وافق عليها رئيس الجمهورية لإصدار قانون يمثل مطالب قوية تدعمها رئاسة الجمهورية لحماية المرأة من العنف الممارس ضدها وتوفير ضمانات تدرسها وزارة الدفاع حاليًا، مشيرة إلى أن فور الإعلان عنها تبدأ أول المهامات لنشر الوعى بها وتواصل المرأة بهذه اللجنة والاستفادة منها.

وأشارت إلى أن هناك بروتوكول للتعاون بين مؤسسة الرئاسة وبين العديد من المنظمات المدنية لتقديم مساعدات قانونية لتفتيت آلام الكثير من النساء، خاصة المطلقات، وإيجاد حلول لكل المشاكل المتعلقة بالأطفال والشباب فى مصر.