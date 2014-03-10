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موسى أبو مرزوق: لم اتعرض لمضايقات في مصر

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موسى أبو مرزوق: لم اتعرض لمضايقات في مصر موسى أبو مرزوق: لم اتعرض لمضايقات في مصر

موسى أبومرزوق

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” الدكتور موسى أبو مرزوق إن السلطات المصرية لم تجدد إقامته ضمن فلسطينيين كثر لم يتم تجديد اقاماتهم منذ 30 يونيو الماضي.. نافيا في الوقت نفسه أن يكون قد تعرض لأي مضايقات في .

وجدد أبو مرزوق- الذي يقيم في القاهرة في تصريحات لاذاعة “صوت الأقصى” التابعة لحماس- حرص الحركة على العلاقة مع مصر..وقال:” مصر بالنسبة لنا جغرافيا وتاريخ وحضارة طويلة”.

واستدرك قائلا :”لكن أي صلة قوية بين طرفين تحتاج لحسن نوايا، فيد واحدة لا تصفق، إذا أردنا أن تكون هناك علاقة حسنة، فعلى الطرف الآخر أن تكون لديه نفس النية ونفس التوجه”.

واعتبر أبو مرزوق أن قرار محكمة الأمور المستعجلة الذي حظر حركة “حماس” يكرس العداء للمقاومة الفلسطينية ويأتي منسجما مع حملة إعلامية تحريضية طويلة ضد الفلسطينيين وحماس”.. وقال إن قرار المحكمة ” ليس له انعكاس فعلي على أرض الواقع، لأن حماس أصلا لا تمتلك أي تواجد أو أنشطة بمصر”.

وحول خطوات حماس لاسئناف الحكم القضائي، ذكر أبو مرزوق أن القضية مرفوعة في المحكمة ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، بالتالي حماس ليست طرفا في هذه المحاكمة، ولا تستطيع إجراء أي استئناف قضائي فيها.

أ ش أ

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