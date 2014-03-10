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محافظ قنا يناقش مشكلة الصرف الصناعي للمصانع المقامة علي النيل بالمحافظة

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محافظ قنا يناقش مشكلة الصرف الصناعي للمصانع المقامة علي النيل بالمحافظة محافظ قنا يناقش مشكلة الصرف الصناعي للمصانع المقامة علي النيل بالمحافظة

بالصور محافظ قنا أثناء الاجتماع‎

اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ قنا مع وكلاء وزارة الري و الصحة و مدير جهاز شئون البيئة بقنا و رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا و مديري مصانع ( الورق بقوص – سكر قوص – الفيبربورد بدشنا – سكر دشنا – سكر نجع حمادي ) لمناقشة مشكلة الصرف علي النيل و نوعية هذا الصرف و الإجراءات التي يجب اتخاذها .

أكد على ضرورة قيام هذه المصانع بإنشاء شبكات للصرف الصناعي تقوم بصرف المياه بعد معالجتها في غابات شجرية بالظهير الصحراوي لتكون لمحافظة قنا السبق في حماية نهر النيل من أي تلوث و أبدي استعداد المحافظة لتسهيل الإجراءات اللازمة لتخصيص أراضي بالظهير الصحراوي لإنشاء غابات شجرية لهذه المصانع .

و أضاف أن نهر النيل أمانة في أعناقنا والحفاظ على مياهه وحمايتها من التلوث واجب يفرضه علينا الدين والضمير من أجل أطفالنا والأجيال القادمة وسوف تستمر جهود المحافظة لإلزام كافة المنشأت الصناعية بعدم الصرف في مياه النيل لحمايته من أي ملوثات .

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