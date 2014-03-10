سفير مصر في المانيا يؤكد نجاح المشاركة المصرية في بورصة برلين للسياحة

قال سفير مصر في ألمانيا السفير محمد حجازي ، إن المشاركة المصرية في بورصة برلين العام الحالي جاءت إيجابية جدا وناجحة على المستويين السياسي والسياحي ، ومهدت الطريق لالغاء الحظر الألمانى على السفر إلى مصر.

> وأوضح حجازي في تصريحات أدلى بها اليوم /الاثنينأدلى للوفد الاعلامي المرافق لوزير السياحة هشام زعزوع في بورصة برلين – إن المشاركة كانت هامة جدا وبخاصة الجهد السياسي والسياحي والذى كان هاما لعرضه على المتعاملين من الحضور من مختلف دول العالم الامر الذي كان له تأثير شديد الايجابية على الاوضاع في مصر ونقل الصورة الصحيحة لهم .

> وأضاف أن المؤتمر الصحفي كان ناجحا جدا على المستويين السياسى والسياحى وكانت الردود مرضية على الاعلام الغربى والذي أدى إلى دفاع الشركات الألمانية عن المقصد السياحي المصري والذي تتنافس فيما بينها عليه ولكن الاقناع الذي أنتقل إليهم من حديث الوزير أدى بهم إلى أخذ هذا النهج.

> وأشار إلى أن اللقاء مع كبار الإعلاميين الألمان الذي تم في اليوم الأول لوصول وزير السياحة إلى برلين كان له أهمية كبرى في توصيل رسائل إيجابية عن المقصد السياحي المصري ، موضحا أن ندوة منظمة السياحة العالمية والتكريم الذي حصل عليه وزير السياحة لهما تأثير إيجابي على المقصد السياحي المصري .

> وقال السفير محمد حجازي إن تعاطى الوزير مع تحذير السفر الألمانى إلى مصر كان متميزا لانه ترك إنطباعا إيجابيا لدى الجانب الألماني ونقل ثقة مصر في نفسها وهو الذي أنعكس على الاستجابة الكبيرة للجانب الألمانى مع المقصد المصري والمشكلة التي يعاني منها .

> وأكد أن السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحسين الأوضاع السياحية في المقصد السياحي المصري وبخاصة من السوق الألمانى الذى يعد من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

> وأشاد سفير مصر ببرلين بالعلاقات المصرية – الألمانية الممتدة عبر تاريخ طويل ، مؤكدا أنها علاقات متميزة وهناك تطور إيجابي في العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الألمانية التي يتم الإعلان عنها خلال الفترة الحالية تؤكد إن الثقة في المقصد السياحي المصري مازالت قوية وهناك إصرار على العمل في مصر .

> وأشار إلى أن هناك أكثر من مائة صحفي ألماني سيتم الإعداد لرحلة لهم إلى مدينة شرم الشيخ من أجل التعرف على حقيقة الأوضاع والحالة الامنية وطبيعة الحياة في المدينة على أرض الواقع .