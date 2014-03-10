مدير عام رى أسوان :تجهيز مخرات السيول أنقذ مئات الأفدنة الزراعية بإدفو من الغرق

قال المهندس هشام عبد العال مدير عام الري بأسوان أنه علي الرغم من تساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار الرعدية على اسوان إلا أن الحالة مطمئنة حتى الآن ، وجاري التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لمعرفة اتجاهات الغيوم لسرعة التعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة ، وخاصة في مناطق الجزيرة وأبو الريش والأعقاب ووادي النقرة ووادي عبادي والتخوم الجبلية بمركز ادفو .

وأضاف عبد العال أن الري بالتعاون مع المحليات قام بإنقاذ مئات الأفدنة الزراعية من الغرق بقريتي اللديد وحاجر البصيلية بادفو بعد تجهيز مخرات السيول بهما مما ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار الغزيرة والمندفعة إلي مجري نهر النيل …