ضبط 349 زجاجة بيره و6 قطع سلاح و6 متهمين بسرقة ماشية و21 قضية تموينية بالمنيا

نجحت السلطات الامنية بمحافظة المنيا خلال حملة امنية في القبض علي سائقين بحوزتهما 349 علبة كانز بيره بقصد الاتجار اثناء استقلالهما السيارة رقم (4375 ي م ج) ملاكي أسيوط قيادة الأول وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2532 لسنة 2014 جنح مركز دير مواس.

وتم القبض علي 6 متهمين بسرقة الماشية تحت تهديد السلاح حيث كان مأمور مركز بني مزار تلقي بلاغا من محمد أحمد -73 سنه- عامل عن سرقة 3 رؤوس ماشيه من منزله والمحرر بها المحضر رقم 2470 لسنة 2014 إداري مركز بني مزار .

و اسفرت الجهود الامنية عن ان وراء مرتكبي الواقعة كلا من أحمد ل -34 سنه- وراشد م -34 سنه- ومحمد ع -27 سنه- وفرج س -29 سنه- ورجب س -25 سنه- ومحمود م -34 سنه- مستخدمين السيارة رقم 35326 نقل المنيا وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين عدا الثاني وبحوزة كلا من الأول والثالث والسادس فرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الرابع بندقية رصاص وبمناقشتهم اقروا بارتكاب عدد من وقائع سرقة الماشية بالمركز وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 أحوال مركز بني مزار.

كما نجحت السلطات الامنية في القبض علي 6 متهمين بحوزتهم 6 قطع سلاح بينهم بندقيتين خرطوش ، و ضبط 21 قضية تموينية عبارة عن عدم حمل شهادات صحية وخبز ناقص الوزن وعدم اعلان اسعار.