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ضبط طن بانجو بالسخنة قبل تهريبها بمركب صيد

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ضبط طن بانجو بالسخنة قبل تهريبها بمركب صيد ضبط طن بانجو بالسخنة قبل تهريبها بمركب صيد

جانب من المضبوطات

قال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس أن ضباط تأمين طريق السويس العين السخنة تمكنوا صباح اليوم من ضبط طن من نبات البانجو المخدر قبل تهريبه عن طريق مركب صيد على شاطئ خليج السويس.

 أضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة أن قوات الأمن اشتبهت بقيام مركب بالاقتراب على الشاطئ بالكيلو 50 حيث وقع اشتباكات بالاسلحة النارية بين المهربين والقوات وفر المهربين إلى عرض البحر بالمركب وتمكنت القوات من ضبط عشرات الاجولة التى تحتوي على البانجو وتزن طن.

 موضحا أن المضبوطات تم التحفظ عليها وجاري تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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