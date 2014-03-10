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بيع أغلى رقم هاتف في الإمارات بـ 7.8 مليون درهم

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بيع أغلى رقم هاتف في الإمارات بـ 7.8 مليون درهم بيع أغلى رقم هاتف في الإمارات بـ 7.8 مليون درهم

نجحت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في بيع أغلى رقم في الدولة، وذلك يوم أول من أمس السبت خلال مزاد علني شمل بيع 70 باقات ماسية.

وشهد الرقم 0507777777 منافسة شديدة بين المزايدين الـ 700، إذ حصد مبلغ 7.877.777 درهم خلال المزاد المباشر في كل من دبي وأبوظبي بفندق أرماني ببرج خليفة وقصر الإمارات.

وبيعت الأرقام العشرة الأولى من الباقة الماسية بمبلغ 13 مليون و852 ألف و777 درهم.

وسيتم تخصيص جزء من ريع المزاد للجمعيات الخيرية منها مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتري، ولكن المدير التنفيذي لشركة "الإمارات للمزادات" عبد الله المناعي قال لصحيفة "الخليج تايمز"  أن المشتري رجلا وسيستخدم الرقم شخصياً. وأكد أن الأرقام الهاتفية تملكها هيئة اتصالات وتديرها، وبالتالي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها.
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