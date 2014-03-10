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«حرباء» تثير رعب فتاة فتستدعي الشرطة

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«حرباء» تثير رعب فتاة فتستدعي الشرطة «حرباء» تثير رعب فتاة فتستدعي الشرطة

أثار وجود حرباء في حديقة منزل بمدينة أبوظبي، رعب فتاة بعد أن ظنت أنها  "تمساح" فاستغاثت بشرطة أبوظبي عبر إبلاغها غرفة العمليات عن وجود "تمساح" داخل حديقة منزل أسرتها "يتلمض بلسانه" تمهيداً للانقضاض عليها (حسب اعتقادها).

"الشرطة" استنفرت قوتها وجلبت معها جهات الاختصاص إلى موقع البلاغ، إذ تبيّن لها فور وصولها أن الحيوان "المتلمض" ما هو إلا حرباء أليفة، تسللت من منزل مجاور، واستقرت في حديقة المنزل، وقامت إحدى نساء الشرطة بتهدئة روع الفتاة وتبديد مخاوفها.

وأكدت شرطة أبوظبي، حرصها على التعامل مع مضمون أي بلاغ بجدية واهتمام شديدين، درءاً لأي مخاطر محتملة قد تلحق بأفراد المجتمع، داعية الجهات المختصة بالحيوان والبيئة المحلية، إلى نشر المزيد من الوعي البيئي  بين أفراد المجتمع، وتعزيز طرق المحافظة على الحيوانات وسبل تربيتها، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تسـيّـب تلك الحيوانات المنزلية إلى الشوارع والطرقات أو تسللها إلى منازل الجيران، حفاظاً على سلامة تلك الحيوانات وعدم إثارة رعب بعض أفراد الجمهور.
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