10 من التاريخ .. أهداف قاتلة - بداية عهد فيرجسون وأسطورة مورينيو

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف في الوقت القاتل من ذاكرة كرة القدم العالمية...

1-ستيف بروس (مانشستر يونايتد x شيفيلد وينيسداي) الدوري الإنجليزي 1993

في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع وبعد أن سجل هدف التعادل، بروس المدافع يسجل الهدف الذي تسبب بشكل كبير في أول بطولة دوري إنجليزي في تاريخ عملاق مانشستر السير أليكس فرجسون.

2- ريفالدو (برشلونة x فالنسيا) الدوري الأسباني 2001

أحد أشهر الأهداف القاتلة في تاريخ دوريات أوروبا بركلة مقصية خيالية من البرازيلي ريفالدو يكمل بها هاتريك رائع ليهدي برشلونة فوزا مصيريا 3-2 في الدقيقة 88.

3- مايكل توماس (أرسنال x ليفربول) الدوري الإنجليزي 1989

في مباراة تحديد بطل الدوري، كان ارسنال في حاجة للفوز بهدفين ليحسم اللقب، ولكن ليفربول استطاع الحفاظ علي نتيجة ال1-0 حتي الدقيقة 92 ومع آخر محاولة يسجل اللاعب توماس أحد أغلي الأهداف في تاريخ المدفعجية.

4- أولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد x بايرن ميونيخ) دوري أبطال اوروبا 1999

فيرجسون مرة أخري...الهدف الذي حسم أشهر مباراة درامية في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا.

5- كوستينيا (بورتو x مانشستر يونايتد) دوري أبطال أوروبا 2004

فيرجسون يذوق مرارة الدقيقة الاخيرة في هدف يعتبره الكثيرون بداية لأسطورة مورينيو أخرج به الشياطين الحمر من دوري الأبطال ليفوز باللقب مع بورتو.

6- باتريك أندرسون (بايرن ميونيخ x هامبورج) الدوري الألماني 2001

في الأسبوع الأخير من البوندزليجا، بايرن كان يحتاج فقط للتعادل في هامبورج حتي يضمن اللقب علي حساب شالكه ولكن هدف في الدقيقة ال90 بدا وكأنه أجهز علي البايرن، لكن المدافع السويدي أندرسون ينقذ العملاق البافاري بضربة حرة من داخل المنطقة في الدقيقة 93.

7- روبرتو باجيو (إيطاليا x أسبانيا) كأس العالم 1994

قبل النهاية بدقيقتين، باجيو يسجل هدفا رائعا يحجز لإيطاليا مكانا في قبل نهائي كأس العالم علي حساب أسبانيا.

8- أوليفر بيرهوف (ألمانيا x التشيك) نهائي أمم أوروبا 1996

أول هدف ذهبي في تاريخ البطولات الكبري من إمضاء الألماني بيرهوف الذي نزل كبديل ليسجل هدفين ويهدي فريقه فوزا دراميا في ويمبلي.

9- دينيس بيركامب (هولندا x الأرجنتين) كأس العالم 1998

أحد أروع الأهداف في تاريخ كأس العالم بأقدام بيركامب ساحر هولندا يحسم ملحمة دور ال8 ضد الأرجنتين قبل النهاية بدقيقة...تعرف علي "دراماتيكية" الهدف من رد فعل المعلق الهولندي!

10- راؤول تامودو (إسبانيول x برشلونة) الدوري الأسباني 2007

لحظة لا تنسي عند أنصار ريال مدريد حينما سجل تامودو هدف التعادل في مرمي برشلونة في الدقيقة 90 وفي نفس الوقت الذي أحرز فيه روود فان نيسلتروي هدفا للريال في ساراجوسا ليتحول درع الدوري الاسباني من كاتالونيا إلي البيرنابيو بشكل درامي جعل رئيس الميرينجي رامون كالديرون يرسل رسالة شكر لهداف إسبانيول.