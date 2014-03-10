بنفيكا يستغل تعثر سبورتنج لشبونة ويغرد في الصدارة

لشبونة، (إفي): وسع بنفيكا الفارق بين وأقرب ملاحقيه، سبورتنج لشبونة، إلى سبع نقاط، بعد فوزه الليلة على إشتوريل بارايا بهدفين نظيفين، وسقوط لشبونة في فخ التعادل أمام فيتوريا سيتوبال 2-2، وذلك ضمن الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري البرتغالي.

وحقق بنفيكا فوزا مريحا بهدفين أمام اشتوريل بارايا ليسجل انتصاره الخامس على التوالي، أحرزهما في الثلث ساعة الأول من المباراة وحملا توقيع البرازيلي لويساو (ق7) من رأسية رائعة لركنية نفذها الارجنتيني نيكولاس جايتان، والمهاجم الإسباني رودريجو مورينو (ق20) بفضل كرة ثنائية لجايتان والبرازيلي سيكيرا.

وكادت المباراة لتنتهي بثلاثية لـ"النسور" لولا الغاء الحكم لهدف سجله البرازيلي رودريجو ليما في الشوط الثاني بداعي التسلل.

فيما شهد اللقاء عودة الارجنتيني سالفيو إلى المباريات بعد غياب دام ستة أشهر للإصابة.

وكاد المهاجم البرازيلي للضيوف، ايفاندرو، ان يقلص الفارق من تسديدة قوية لكنها اصطدمت بالقائم.

وبهذا الفوز وقبل ثماني جولات على ختام البطولة، يرفع بنفيكا رصيده إلى 55 نقطة، ليبتعد بفارق سبع نقاط عن لشبونة أقرب ملاحقيه، والذي قد يتنازل عن مركز الوصافة حال فوز بورتو في وقت لاحق أمام اروكا بنفس الجولة.

أما اشتوريل بارايا الذي يقدم مستوى رائع فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وفشل لشبونة في تحقيق فوز خارج قواعده أمام فيتوريا سيتوبال رغم تألق الجزائري إسلام سليماني الذي سجل الهدف الأول للفريق (ق34)، وسقط داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بنجاح ادرين سيلفا (ق86).

لكن سيتوبال أدرك التعادل مرتين من خلال البرازيلي رافائيل ماترينز (ق51) وريكاردو اورتا (ق89) من ركلة جزاء أيضا مشكوك في صحتها وشهدت احتجاجا شديدا من الفريق الضيف.

وغاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب لشبونة عن اللقاء لعدم جاهزيته الفنية.

وبهذا التعادل خسر "الاسود" فرصة الاقتراب من المركز الاول، ليبتعدوا عن بنفيكا، كما رفع سيتوبال رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة فاز جل فيسنتي على مضيفه باكوس فيريرا بهدفين نظيفين، وتعادل أولهانينسي سلبا أمام ضيفه بيلينينسيش