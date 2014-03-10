وزارة الحج تؤكد فاعلية التفويج الإلكتروني في مغادرة ضيوف الرحمن والقضاء على ظاهرة التكدس

نجحت وزارة الحج وفي إطار إلغاء الأعمال اليدوية وتسخيرها للتقنية الإلكترونية لتحقيق معدلات أداء قياسية لخدمة ضيوف الرحمن في تطبيق نظام "التفويج الإلكتروني" الذي أسهم في مغادرة 98% من ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين في موسم العام الماضي مما قادها لتحقيق معدلات قياسية في مرحلة المغادرة والقضاء على ظاهرة التكدس في منافذ المملكة وإنهاء الإجراءات بكل مرونة وسرعة في الأداء وسط مجهودات مشتركة من الجهات الحكومية والخاصة

وأكدت الوزارة على قدرة النظام بجدارة على تفويج الحجاج في مواعيدهم ومنع حدوث أي تكدس لهم داخل المنافذ حيث تخطى كونه تجربة إلى واقع مفروض سيتم تطبيقه في الأعوام المقبلة خلال موسمي العمرة والحج خصوصاً بعد خلوه من أي مشكلات في النظام تعرقل مغادرة حجاج بيت الله الحرام وعملية الرصد الآلي الدقيق التي يؤديها النظام في مرحلة مغادرة الحجاج بعد أن أسهم في سهولة مغادرة أكثر من نصف مليون حاج عبر المنافذ الجوية والبحرية ومنع تكدسهم في هذه المنافذ.

وافاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمرة ومدير عام فرع وزارة الحج بمحافظة جدة عبدالله بن محمد مرغلاني أن مثل هذه الأنظمة الإلكترونية المحكمة التي سيتم تطبيقها في موسم حج هذا العام يزيد من مهام فرع الوزارة بمحافظة جدة الذي كان قد نفذ خطة تشغيلية كان لها بالغ الأثر في تحقيق إنجاز قياسي يتسم بالجودة والكفاءة في تقديم الخدمات المختلفة للحجاج والمعتمرين خلال الموسم الماضي 1434ه بتوجيهات معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وتكاتف مساعي كافة العاملين في مختلف القطاعات والإدارات بفرع الوزارة.

وقال: كان لتطبيق الخطة التشغيلية لفرع الوزارة بمحافظة جدة الأثر الفعال في تحقيق أهداف الفرع في خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام حيث بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في عام 1434ه 827,721 حاجاً تقلهم 4600 طائرة فيما بلغ عدد الحجاج القادمين بحراً عبر ميناء جدة الإسلامي 14,883 حاجاً عبر 22 عبارة وسجلت منافذ المملكة البرية قدوم 34,558 حاجاً في نفس العام من خلال 4500 رحلة برية وبلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أشرف الفرع على استقبالهم من المنافذ الجوية والبحرية والبرية 877,162 حاجاً من إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى المملكة الذين بلغ عددهم 1,380,462 حاجاً بنسبة 64%. واعتبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي أكبر منفذ لقدوم ومغادرة الحجاج والمعتمرين وعلى الرغم مما تشهده مرحلتي القدوم والمغادرة من فترات ذروة كبيرة في أوقات محدودة مما يرهق كافة مرافق المطار والجهات العاملة فيه إلا أنه ونتيجة التنسيق الذي قادته وزارة الحج فقد شهد موسم حج عام 1434ه انسيابية قياسية مقارنة بالسنوات الماضية وفق ما أظهره التوزيع البياني لأعداد رحلات القدوم والمغادرة مشيراً في هذا السياق إلى نجاح الوزارة في تطبيق نظام التفويج الالكتروني للحجاج في مرحلة المغادرة امتداداً لتطبيقه التجريبي في موسم العمرة لعام 1434ه.