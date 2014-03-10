أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

100 نزيل بسجن الأحساء يتنافسون في مسابقة محمد بن جلوي للقرآن والسنة

Google+ Print
100 نزيل بسجن الأحساء يتنافسون في مسابقة محمد بن جلوي للقرآن والسنة 100 نزيل بسجن الأحساء يتنافسون في مسابقة محمد بن جلوي للقرآن والسنة

    اختتمت فعاليات مسابقة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة، بإقامة منافسات المسابقة لفرع نزلاء السجن العام بالأحساء وذلك بمتابعة مدير إدارة سجن الأحساء العقيد جاسر العتيبي وحضور المدير التنفيذي للمسابقة صلاح الحمد.

وشارك في هذه المسابقة (100) نزيل، اشتركوا في أفرع المسابقة الثلاثة، وأشار الشيخ نايف السعيد المنسق إلى أن الكثير من نزلاء السجن حريصين على المشاركة في مثل هذه المسابقات، مؤكداً أن المسابقة ساهمت في ملئ أوقات فراغ السجناء وإحساسهم بمشاركتهم في الفعاليات المجتمعية، وقدم الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شكره لإدارة السجن على تعاونهم المستمر مع المسابقة وحرصهم الدائم على العناية بنزلاء السجن فيما يعود عليهم بالنفع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية