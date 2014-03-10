100 نزيل بسجن الأحساء يتنافسون في مسابقة محمد بن جلوي للقرآن والسنة

اختتمت فعاليات مسابقة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة، بإقامة منافسات المسابقة لفرع نزلاء السجن العام بالأحساء وذلك بمتابعة مدير إدارة سجن الأحساء العقيد جاسر العتيبي وحضور المدير التنفيذي للمسابقة صلاح الحمد.

وشارك في هذه المسابقة (100) نزيل، اشتركوا في أفرع المسابقة الثلاثة، وأشار الشيخ نايف السعيد المنسق إلى أن الكثير من نزلاء السجن حريصين على المشاركة في مثل هذه المسابقات، مؤكداً أن المسابقة ساهمت في ملئ أوقات فراغ السجناء وإحساسهم بمشاركتهم في الفعاليات المجتمعية، وقدم الشيخ الدكتور أحمد بن حمد البوعلي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، شكره لإدارة السجن على تعاونهم المستمر مع المسابقة وحرصهم الدائم على العناية بنزلاء السجن فيما يعود عليهم بالنفع.