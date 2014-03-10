مدير عام تعليم الرياض يلتقي محافظ مرات ويزور نادي الحي

استقبل محافظ مرات سعد بن محمد بن معمر في مقر المحافظة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند يرافقه مدير التربية والتعليم بمحافظة شقراء سامي بن عبدالله الشويمي، وقد رحب محافظ مرات بالدكتور المسند في مستهل زيارته التفقدية لمدارس المحافظة وتم مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتربية والتعليم بالمحافظة وعلى رأسها تفعيل دور مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ودعمه بالكوادر الاشرافية والادارية اللازمة لتمكينه من القيام بعمله المطلوب لخدمة مدارس المحافظة، وقد وعد الدكتور المسند المحافظ باستكمال الإجراءات الإشرافية والإدارية التي تمكن المكتب من القيام بمهامه ومسؤولياته.

بعد ذلك قام المسند بزيارة إلى نادي الحي بمتوسطة مرات حيث كان في استقباله مدير النادي ماجد بن عبدالله العتيبي والعاملون بالنادي، حيث قام بجولة على أقسام النادي واطلع على ما يقدمه لمرتاديه من خدمات، وأثنى المسند على الجهود المبذولة مبدياً إعجابه الشديد بما رآه من تفاعل من العاملين والمسجلين فيه من الأعضاء، ثم شرف الحفل الخطابي بهذه المناسبة.

وفي ختام زيارته التفقدية لمحافظة مرات تحدث المسند ل"الرياض" قائلاً إن هذه الزيارة تأتي في إطار الوقوف على العملية التربوية والتعليمية في المحافظة وهذا واجبنا أن نلتقي بأبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وأن نطلع على البيئة التربوية وزيارتنا لنادي الحي جزء من ذلك والذي يعتبر من المشاريع الريادية والنموذجية لاستثمار أوقات الطلاب وأفراد المجتمع كله وهو ليس حكراً على مرحلة عمرية معينة فهو من سن السادسة من العمر إلى ما فوق الستين، وسرني ما شاهدته اليوم في نادي الحي بمحافظة مرات والذي يعد من الأندية النموذجية، وعن تفعيل دور مكتب التربية والتعليم بمحافظة مرات قال الدكتور المسند سوف يفعل المكتب بمشيئة الله وفق الأنظمة والضوابط لخدمة المحافظة ومدارسها.