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مدينة الملك فهد الطبية تقيم مؤتمراً دولياً عن التمريض.. غداً

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مدينة الملك فهد الطبية تقيم مؤتمراً دولياً عن التمريض.. غداً مدينة الملك فهد الطبية تقيم مؤتمراً دولياً عن التمريض.. غداً

    يفتتح الدكتور محمود عبدالجبار اليماني المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية يوم غد الثلاثاء المؤتمر الدولي السابع للتمريض بعنوان "تقديم الرعاية التمريضية: خارطة طريق إلى التميز" بحضور عدد من المختصين في هذا المجال في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، إلى التغلب على التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في مختلف المجالات، خلق بيئة صحية تساعد على التغيير من خلال قيادة وإدارة مبتكرة، رفع مستوى الرعاية الطبية، وتحقيق شهادات الجودة والامتياز للتمريض وتقديم العلاج السريري الآمن للمريض من خلال الابتكار والتميز، تعزيز التعاون وجوانب المعرفة الطبية والعلمية بين مراكز خدمات الرعاية الصحية المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة، ووضع الاستراتجيات الفعالة لإدارة التحديات لتقديم رعاية تمريضية ذات جودة للمرضى وتقييمها، ومناقشة أفضل الطرق لتبني واعتماد سلامة المرضى في مجال الرعاية السريرية اليومية، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه سلامة المرضى في المستشفيات والعيادات الخارجية.

ويسعى المؤتمر إلى التركيز على التحرك نحو ثقافة أفضل للممارسات التمريضية من خلال التوصية على اعتماد المعلومات والممارسات المبنية على الأدلة والبراهين، وخلق استراتيجيات لتطبيق البراهين في المجال العملي، والحرص على جودة البحوث بما في ذلك مناقشة استراتيجيات العمل، إضافة إلى أن الحدث سيكون فرصة لتبادل البرامج والإجراءات التي تؤدي إلى نتائج نوعية على صعيد التمريض بشكل خاص والمنظمة بشكل عام، كذلك إبراز النجاحات والتحديات لمواصلة التعليم والممارسات التمريضية البناءة والتغييرات اللازمة لنظام امتياز التمريض والرعاية الجيدة.

وقامت اللجنة العلمية واللجنة المنظمة للمؤتمر باختيار خبراء متميزين من بريطانيا وأمريكا والبحرين والإمارات والمملكة، لتقديم المواد العلمية والعملية المبنية على البراهين العلمية، وتوفير دورات مبنية على الحوار العلمي فيما بين المشاركين للمساعدة في معرفة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية وتطبيق الأدلة السريرية المبنية على البراهين الحديثة، والمشاركة في خلق استراتيجيات لإدارة التحديات من أجل تقديم الرعاية الطبية الفعالة المبنية على الجودة، كما سيقوم المشاركون بإيجاد آلية للتعاون والشراكة بين جميع مقدمي الرعاية الصحية للوصول إلى الأهداف المشتركة في الابتكارات والتميز لتعزيز الرعاية المركزية للمرضى.

وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أن عدد الأوراق المقدمة تجاوز 40 ورقة عمل تناقش مواضيع: التعليم، البحث، إدارة القيادة، تحسين الجودة، الممارسة السريرية الاسعافية للمرضى المنومين التعليم والبحث الطبي، إدارة المعلومات وتقنيات التكنولوجيا، موضحة أنه تم اعتماد 14 ساعة تعليم طبي مستمر من الهيئة للتخصصات الصحية.

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