«مرور الشرقية» يمنح ضباط الأمن والدفاع المدني والأمن الصناعي صلاحية تحرير «المخالفات»

الخبر - إبراهيم الشيبان تصوير - زكريا العليوي

دشن أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمس في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" فعاليات أسبوع المرور الخليجي الثلاثين الموحد بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وعند وصول سموه عزف السلام الملكي ثم قص شريط المعرض المصاحب لأسبوع المرور الذي يحوي مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وتجول سموه على الأركان واستمع لدور كل جهة، بعدها كرم سموه 19 سائقا مثاليا الفائزين بجائزة السائق المثالي التي حظيت بموافقة سموه والتي تنظمها لجنة السلامة المرورية بالتعاون مع إدارة المرور والجمعية السعودية للسلامة المرورية.

وكشف مدير مرور المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري، عن منح ضباط الأمن العام والدفاع المدني ورجال الأمن الصناعي في القطاع الحكومي والخاص، صلاحية تحرير المخالفات المرورية بعد توزيع "دفاتر المخالفات" عليهم خلال أسبوع المرور وسيستمر ذلك طوال العام، في خطوة تهدف إلى زيادة الضبط المروري ودعمه من الجهات الأمنية كافة، وذلك بناء على توجيه نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية في المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وقال إن التوعية وضبط النظام وجهان لعملة واحدة، مبينا في السياق نفسه إن جائزة السائق المثالي تعكس تغير سلوكيات السائقين والعام القادم ستشمل فروع أخرى للجائزة وستكون اشمل واعم وستدخل الشركات والدوائر الحكومية اذا ما علمنا ان الجوائز هذا العام حوالي 75 الف ريال تم توزيعها على 19 سائقاً لجميع الأعمار من الأفراد، متأملاً ان ترفع هذه الجائزة من سلوكيات السائقين في المنطقة الشرقية.

ونوه بان نظام "ساهر" اثبت جدواه في المناطق التي غطاها فقد خفض نسبة قطع الإشارة إلى نسبة 100% ولن نحكم الآن على "ساهر" بتخفيض نسبة السرعة والحوادث إلا إذا غطى كل المناطق والشوارع والإشارات بالمنطقة خاصة وان النظام لا يغطي سوى 3% من المساحات في المنطقة الشرقية والمواقع.

وعن حجم المخالفات التي أقرت وتؤثر على السلامة، قال سيتم تطبيقها ويعرض على هيئة الجزاءات للنظر فيها ولن تكون متاحة للسداد إلا بعد النظر فيها بعدما شرعت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارات المرور في المملكة في حجب المخالفات المرورية "تجاوز السرعة المقررة وقطع الإشارة وعكس السير والتفحيط والسير بدون رخصة سياقه" عن المخالف عند السداد عن طريق الصراف الآلي، إضافة إلى وقف جميع الخدمات ‏التي تقدمها وزارة ‏الداخلية للمخالف نفسه ومن ضمنها "‏إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو ‏تجديدها، إصدار ‏تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة ‏الأحوال أو ‏تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة"، وسيتم الحجب حتى يتم مراجعة المخالف هيئة الفصل في المخالفات المرورية، أما المخالف الأجنبي فيتم منعه من السفر حتى يراجع هيئة الفصل.

وأشار إلى إن المرور السري أصبح يدخل الأحياء بالمنطقة الشرقية بعد ملاحظة دخول العديد من المفحطين للأحياء ويقدم المرور السري ألف مخالفة يوميا من خلال 35 سيارة سرية لكل فرقة تنزل الميدان.

وعن حملة ضبط مخالفات الجوال وربط حزام الأمان لفت ان إحصائية الأسبوع الماضي وصلت إلى 25 الف مخالفة، ملمحا إلى استمرار الحملة بعد انطلاقتها في 1/1/1435ه وليس لها نهاية حتى تنتهي هذه المخالفات.

وعن انخفاض نسبة التفحيط بالمنطقة الشرقية أكد مدير مرور المنطقة الشرقية على انحصار نسبة المفحطين بالمنطقة الشرقية بشهادة الجميع بواقع 80% عن العام الماضي ونعمل على متابعة التفحيط حتى خارج المدن بواقع 200 كيلو متر بفرق متخصصة لهولاء المفحطين حتى ساعات الفجر الأولى ووجدنا تجاوبا من الجميع ولن يتم الإفراج عن المفحط إلا بعد إنفاذ عقوبته ولا يمكن نقبل وساطة أو جاه في هذا الأمر.

يذكر ان معرض المرور المصاحب لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "غايتنا سلامتك" مستمر يوميا في استقبال الزوار من الساعة 9 صباحا حتى الساعة العاشرة ليلا في مركز "سايتك" بالخبر ويحتوي على العديد من الفعاليات المصاحبة.