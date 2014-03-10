«الجنح» تستأنف محاكمة 132 متهما في أحداث كفرالشيخ

jستأنف محكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار حسن فريد، الإثنين، ثاني جلسات محاكمة 132 متهما من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في أحداث إرهاب وشغب بكفر الشيخ، وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة لجلسة 10 مارس.

وكان المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، منع حضور الصحفيين ووسائل الإعلام لتغطية الجلسة.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد مندور المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات من بينها إثارة أعمال الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية، وإتلاف منشآت حيوية وعامة وممتلكات خاصة، وترويع المواطنين.