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كمال أبو عيطة: بعض رؤساء الشركات القابضة فاسدين ويستحقون للمحاكمة

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كمال أبو عيطة: بعض رؤساء الشركات القابضة فاسدين ويستحقون للمحاكمة كمال أبو عيطة: بعض رؤساء الشركات القابضة فاسدين ويستحقون للمحاكمة

كشف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، أن أسامة صالح وزير الاستثمار فى حديث شخصى مع أبو عيطة أكد إمكانية ضخ استثمارات داخل المصانع، مؤكدا أنه فى حالة ضخ هذه الأموال وسط مجالس الإدارات الفاسدة كأننا "نصب مياه فى إناء مخروم" على حد تعبيره.

وأضاف "أبو عيطة" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن هناك بعض مجالس إدارات الشركات الفاسدة بعضهم يستحق المحاكمة ، لأن هناك رئيس مجلس إدارة أحد الشركات يقوم ببيع متر القماش بـ87 سنتا لتركيا، بينما فى الحقيقة يكلف دولار و37 سنتا.

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