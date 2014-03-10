الأربعاء.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

يعقد الأربعاء المقبل المؤتمر الصحفى للإعلان عن افتتاح أول وحدة متخصصة على مستوى الجمهورية لعلاج مرضى إم إس فى جامعة عين شمس، وذلك بحضور نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب.

يتحدث فى المؤتمر الدكتور سامية عاشور، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد الغنى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس، والدكتور هانى عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس، والدكتور مجد زكريا، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس.

الجدير بالذكر أن مرض إم إس مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز العصبى المركزى، ويعد ثانى أسباب العجز الرئيسية على مستوى العالم بعد حوادث الطرق، هناك ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب بمرض إم إس على مستوى العالم معظمهم تتراوح أعمارهم بين سن 20 و40 عاما.