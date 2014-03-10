أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأربعاء.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

Google+ Print
الأربعاء.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس الأربعاء.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج مرض "إم إس" بجامعة عين شمس

يعقد الأربعاء المقبل المؤتمر الصحفى للإعلان عن افتتاح أول وحدة متخصصة على مستوى الجمهورية لعلاج مرضى إم إس فى جامعة عين شمس، وذلك بحضور نخبة من أكبر أساتذة المخ والأعصاب.

يتحدث فى المؤتمر الدكتور سامية عاشور، رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، جامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد الغنى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس، والدكتور هانى عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس، والدكتور مجد زكريا، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، جامعة عين شمس.

الجدير بالذكر أن مرض إم إس مرض مناعى ذاتى يصيب الجهاز العصبى المركزى، ويعد ثانى أسباب العجز الرئيسية على مستوى العالم بعد الطرق، هناك ما يزيد عن 2.5 مليون مصاب بمرض إم إس على مستوى العالم معظمهم تتراوح أعمارهم بين سن 20 و40 عاما.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365