أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد شعيب: قرار استخدام مزيج الطاقة الأوروبية لمصانع الأسمنت إيجابى

Google+ Print
محمد شعيب: قرار استخدام مزيج الطاقة الأوروبية لمصانع الأسمنت إيجابى محمد شعيب: قرار استخدام مزيج الطاقة الأوروبية لمصانع الأسمنت إيجابى

قال المهندس محمد شعيب رئيس قطاع الطاقة بمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، تعليقاً على اجتماع مجلس الوزراء حول الطاقة، أثمن هذا القرار وأعتبره بداية جيدة لعدد من القرارات الأخرى، التى يجب أن تتضمنها فى هذه الفترة الصعبة، خاصة فى ملف الطاقة لأنه الأساس فى كل ما يدور فى رؤية المقبلة ومشكلتها السلبية والإيجابية.

وتابع فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية الـ"سى بى سى"، أن مزيج الطاقة فى أوروبا أمر مهم وفاعل فى منظومة أوروبا للطاقة، وهى بداية لتدارك ذلك فى كل الاستخدامات الأخرى فى بقية الصناعات أو مجال توليد الكهرباء والاستخدامات الأولية، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر لها مقومات خاصة فى الطاقة وهى قدرتها على التوليد.

وأوضح أن مصانع أوروبا للأسمنت تعمل فى مزيجها بنحو 80% فحم والبقية مخلفات صلبة أو نباتية، لأن تكلفة الغاز 10-12 دولارا لكل وحدة حرارية، والفحم أقل بمقدار 5 دولارات، وبالتالى استخدام الفحم يكون مع معايير بيئية يكون الاختيار هنا للأقل فى التكلفة الاقتصادية من خلال فحم ومخلفات صلبة ونباتية ونسبة الأخيرة.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري