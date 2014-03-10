محمد شعيب: قرار استخدام مزيج الطاقة الأوروبية لمصانع الأسمنت إيجابى

قال المهندس محمد شعيب رئيس قطاع الطاقة بمجموعة القلعة للاستثمارات المالية، تعليقاً على اجتماع مجلس الوزراء حول الطاقة، أثمن هذا القرار وأعتبره بداية جيدة لعدد من القرارات الأخرى، التى يجب أن تتضمنها الحكومة فى هذه الفترة الصعبة، خاصة فى ملف الطاقة لأنه الأساس فى كل ما يدور فى رؤية مصر المقبلة ومشكلتها السلبية والإيجابية.

وتابع فى مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية الـ"سى بى سى"، أن مزيج الطاقة فى أوروبا أمر مهم وفاعل فى منظومة أوروبا للطاقة، وهى بداية لتدارك ذلك فى كل الاستخدامات الأخرى فى بقية الصناعات أو مجال توليد الكهرباء والاستخدامات الأولية، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصر لها مقومات خاصة فى الطاقة وهى قدرتها على التوليد.

وأوضح أن مصانع أوروبا للأسمنت تعمل فى مزيجها بنحو 80% فحم والبقية مخلفات صلبة أو نباتية، لأن تكلفة الغاز 10-12 دولارا لكل وحدة حرارية، والفحم أقل بمقدار 5 دولارات، وبالتالى استخدام الفحم يكون مع معايير بيئية يكون الاختيار هنا للأقل فى التكلفة الاقتصادية من خلال فحم ومخلفات صلبة ونباتية ونسبة الأخيرة.