لا مكان في الوطن للمتشرذمين وأصحاب الرؤى الضيقة والمقاصد الخفية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض على أنه لا مكان في الوطن للمتقاعسين ولا محل للمتشرذمين ولا خانة لذوي الرؤية الضيقة والمقاصد الخفية، مؤكدا سموه ان الوطن أغلى مايملك الانسان وله حقوق لا تقبل التفريط وتأديتها تأدية للامانة وحفظها حفظ للرسالة، كما ان مفهوم الوطن الواحد كل لا يقبل التجزؤ ترفض فيه المزايدات ويرتفع عن المقايضات ويشترك في انجازه كافة المؤسسات وجميع الشرائح والفئات.

وفي كلمته لدى تدشينه الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية بمركز الملك فهد الثقافي امس التي تطلقها امارة منطقة الرياض وتشتمل على اكثر من 450 نشاطًا وفعالية وتشمل كافة محافظات منطقة الرياض بمشاركة 28 جهة حكومية و9 جامعات.. قال اميرالرياض: إن قيم الولاء والايثار والاحترام والتسامح والمشاركة قيم وطنية بامتياز وهي اساس لبناء الهوية الوطنية وعماد لصناعة الفرد والمجتمع.

وأكد سموه ان المواطن الصالح أمين على بيته وأسرته وحارس لمجتمعه وامته، كما انه جندي اينما كان لا يتنازل عن مسؤوليته ولا يساوم على وطنيته، موضحا سموه في سياق كلمته ان الله خصنا بخير الاوطان واشرف البلدان واكرمنا جميعا بوحدة اطرافه واتحاد اطيافه تحت راية التوحيد على يد المؤسس طيب الله ثراه.

الحملة تستمر عامًا وتشمل 450 فعالية وتشارك فيها 28 جهة

وشدد الامير خالد على ان الامانة مضاعفة والمسؤولية كبيرة وان الطريق واضح والهدف نبيل مشيرا الى انه في هذا العصر الزاهر الذي يؤكد فيه خادم الحرمين انه لا مساومة في اثنتين (الدين والوطن)، لافتا سموه الى ان الدولة تؤمن اشد الايمان بأن المواطن شريك في التنمية واساس لكل نهضة وفيه يجدر الاستثمار وبه تتحقق المواطنة الصالحة فالوطن اشرف الرهانات واعظم الامانات لنبذل الغالي في سبيله.

من جهته اكد صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله نائب اميرالرياض والمشرف العام على الحملة ان الوطن يسكن فينا ونسكن فيه مستعرضا سموه في كلمته اهمية الحملة وابعادها ومضامينها مشددا على ان هذا الوطن ليس كباقي الاوطان حيث انه مهد الرسالة وقبلة المسلمين، مشيدا بدعم امير الرياض للحملة ورعايته لانطلاقتها.

(كلمة الرعاة)

بدوره اعلن صاحب السمو الامير سعود بن ثنيان رئيس مجلس ادارة سابك ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كلمة الرعاة التي القاها نيابة عنهم اعلن عن تبرع سابك ضمن مشاركتها في الحملة وتفعيلا لمسؤوليتها الوطنية وتزامنا مع انطلاقة الحملة عن تبرع سابك ب(72)مليون ريال ونصف المليون لعدد من الجمعيات الخيرية لدعم برامجها وانشطتهاالمختلفة ولمشاريعها في المناطق.

واكد الامير سعود بن ثنيان في كلمته ان الامن والامان من النعم التي انعم الله بها على هذا الوطن اضافة الى اعظم وحدة عرفها التاريخ مؤكدا ان القيم الوطنية هي ضوابط اخلاقية ومثل عليا لافتا الى ان القطاعين العام والخاص يستشعران مسؤوليتهما تجاه الوطن .

سابك تتفاعل مع الحملة وتتبرع ب72 مليونًا للجهات الخيرية

(كلمة الشريف)

من جهته أشاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في كلمة له خلال الحفل بالخطوة البنَّاءة التي قامت بها إمارة منطقة الرياض، بتوجيه ومتابعة من أمير منطقة الرياض ونائبه المتمثلة في اطلاق الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية "وطننا أمانة" مهيبا بأمراء المناطق وباقي الجهات الاخرى أن يحذو حذو إمارة منطقة الرياض بإقامة فعاليات مشابهة.

وأوضح الشريف ان اصدار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وانشاء الهيئة تمثل خطوة كبيرة ومهمة من خطوات الاصلاح التي تبناها الملك الصالح سائلا الله ان يمد في عمره حتى يرى ثمار اصلاحاته في ارجاء الوطن. ولفت الشريف الى أن هذه الحملة تأتي في بعض مضامينها تأكيداً لما نصَّت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية توعية الجمهور ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، عن طريق تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد، وتنمية الشعور بالمواطنة، وبأهمية حماية المال العام، والمرافق، والممتلكات العامة.

الشريف: الملك الصالح سيرى ثمار إصلاحاته في أرجاء الوطن

وأشاد بالقيم الوطنية التي تستهدفها الحملة، والمتمثلة في تعزيز القيم الدينية والوطنية، والولاء والانتماء الوطني، وحقوق الإنسان، والعدل، والمساواة، والأمانة، والتسامح، وقيم الحوار والتسامح وقبول الخلاف، والنزاهة والشفافية، إضافة إلى قيم التفوق والطموح، والتحذير من خطورة الفساد وآثاره على الفرد والمجتمع.

(تدشين قافلة الحملة)

هذا وشهد الحفل الذي حضره حشد كبير من المسؤولين عرضا مرئيا بعنوان من قيمنا واوبريتًا وطنيًا بعنوان وطن الهدى، كما قدمت فيه عدد من الرسائل وفيلم بعنوان وطننا امانة وفي نهاية الحفل كرم امير الرياض الجهات المشاركة والرعاة، ثم افتتح المعرض المصاحب للحملة، وفي نهاية الحفل دشن سموه قافلة (وطننا امانة) التي قدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كمشاركة منه في الحملة.