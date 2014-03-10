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ماينتس يرفض الاقتراب من المربع الذهبي بتعادل مع برلين

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ماينتس يرفض الاقتراب من المربع الذهبي بتعادل مع برلين ماينتس يرفض الاقتراب من المربع الذهبي بتعادل مع برلين

برلين،(إفي): رفض ماينتس الاقتراب من المربع الذهبي وتعادل أمام ضيفه هرتا برلين بهدف لمثله في ختام الجولة الرابعة والعشرين من البوندسليجا.

ورغم تقدم الضيوف بهدف على ملعب داي كوفاس ارينا سجله الكولومبي ادريان راموس (ق53)، إلا أن ماينتس نجح في إدراك التعادل سريعا عبر ركلة جزاء سجلها الكاميروني تشوبو موتينج (ق65).

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، ليبقى على بعد ست نقاط من صاحبي المركزين الثالث والرابع بالبوندسليجا باير ليفركوزن وشالكه.

أما هرتا برلين فأصبح رصيده الى 36 نقطة محتلا الترتيب التاسع.

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