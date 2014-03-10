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بالفيديو .. رونالدو ' يطير ' بريال مدريد

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بالفيديو .. رونالدو ' يطير ' بريال مدريد بالفيديو .. رونالدو ' يطير ' بريال مدريد

قاد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد فريقه لفوز كبير على ضيفه ليفانتي في مواجهة الجولة 27 من الدوري الإسباني، مواصلا انفرادة الملكي بالصدارة.

فقد سجل رونالدو هدفا وصنع الثاني بينما أحرز مدافع ليفناتي الثالث في مرماه، مؤكدا صدارة الميرنجي لليجا برصيد 67 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف.

افتتح الدون الأهداف برأسية في الدقيقة 11 اعتلى قرابة المترين ونصف المتر وحولها بالرأس بعد ركنية أنخل دي ماريا وبات هو هدفه رقم 24 متصدرا قائمة الهدافين.

وجاء الثاني من تمريرة رونالدو لمارسيلو، راوغ بيساره وسدد بيمينه في البعيدة مؤكدا تفوق الملكي في الدقيقة 49.

وحصل ديفيد نافارو لاعب ليفانتي على بطاقة حمراء في الدقيقة 64 نتيجة عرقلة عنيفة من الخلف على رونالدو.

ومما يزيد أوجاع الضيوف هدف بالخطأ من مدافع ليفانتي نيكوس كارابيلاس في الدقيقة 64.

وكاد رونالدو أن يسجل هدفا ثانيا له، لولا العارضة التي ردت رأسيته على الخط وتخرج ويضيع هدف رابع لريال مدريد.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة أساسية للثنائي رونالدو وجاريث بيل.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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