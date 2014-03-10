أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية إثيوبيا يناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى أنجولا

Google+ Print
وزير خارجية إثيوبيا يناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى أنجولا وزير خارجية إثيوبيا يناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى أنجولا

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية أن وزير الخارجية د. تاضروس أدهانوم ناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى  لواندا خلال الزيارة التى قام بها لأنجولا مؤخراً.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته الليلة فيما يتعلق بهذا الشأن ” إن الوزير أدهانوم وجه الشكر إلى أعضاء الجالية على مساهماتهم المالية لبناء سد النهضة، ووصف مشروع السد بأنه مشروع هام ، وأنه يتم احراز تقدم طيب فى عملية بنائه ” .

وجاء فى البيان ” إن القضايا التى أثيرت أثناء المناقشات مع ممثلى الجالية الاثيوبية تضمنت الأنشطة المصرية التى تهدف إلى عرقلة بناء سد النهضة ، وإن الوزير ذكر أن إثيوبيا تتابع عن كثب الأنشطة الدبلوماسية التى تقوم بها لمحاولة التأثير على دول أخرى ولممارسة ضغوط على إثيوبيا بهدف إبطاء عملية بناء سد النهضة ” .

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الاثيوبى أكد أن إثيوبيا ستواصل بناء السد لأن كافة الدراسات العلمية إستنتجت أن بناء السد لن يضر دولتى المصب – السودان ومصر – وأن نفس هذا الاستنتاج تم التوصل إليه فى تقرير لجنة الخبراء الدولية التى تضم أعضاء من إثيوبيا ومصر والسودان وخبراء دوليين ، موضحا أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت بناءً على مبادرة من إثيوبيا بهدف تهدئة مخاوف دولتى المصب فيما يتعلق بتأثير بناء السد .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري