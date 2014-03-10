وزير خارجية إثيوبيا يناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى أنجولا

ذكرت وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية أن وزير الخارجية د. تاضروس أدهانوم ناقش موضوع سد النهضة مع ممثلى الجالية الاثيوبية فى لواندا خلال الزيارة التى قام بها لأنجولا مؤخراً.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته الليلة فيما يتعلق بهذا الشأن ” إن الوزير أدهانوم وجه الشكر إلى أعضاء الجالية على مساهماتهم المالية لبناء سد النهضة، ووصف مشروع السد بأنه مشروع هام ، وأنه يتم احراز تقدم طيب فى عملية بنائه ” .

وجاء فى البيان ” إن القضايا التى أثيرت أثناء المناقشات مع ممثلى الجالية الاثيوبية تضمنت الأنشطة المصرية التى تهدف إلى عرقلة بناء سد النهضة ، وإن الوزير ذكر أن إثيوبيا تتابع عن كثب الأنشطة الدبلوماسية التى تقوم بها مصر لمحاولة التأثير على دول أخرى ولممارسة ضغوط على إثيوبيا بهدف إبطاء عملية بناء سد النهضة ” .

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الاثيوبى أكد أن إثيوبيا ستواصل بناء السد لأن كافة الدراسات العلمية إستنتجت أن بناء السد لن يضر دولتى المصب – السودان ومصر – وأن نفس هذا الاستنتاج تم التوصل إليه فى تقرير لجنة الخبراء الدولية التى تضم أعضاء من إثيوبيا ومصر والسودان وخبراء دوليين ، موضحا أن هذه اللجنة كانت قد تشكلت بناءً على مبادرة من إثيوبيا بهدف تهدئة مخاوف دولتى المصب فيما يتعلق بتأثير بناء السد .

أ ش أ