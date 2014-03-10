وزير التموين: تحرير سعر الدقيق بالمنظومة الجديدة للخبز ولن يتم رفع سعره

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية : ” ان الملامح الرئيسية للمنظومة الجديدة لرغيف الخبز ستتم من خلال تحرير سعر الدقيق دون المساس بسعر رغيف الخبز فهو خط احمر ، مشيرًا : ” الى ان هدف الوزارة القضاء على تسرب الدقيق المدعم الى السوق السوداء وانتهاء طوابير العيش التى تمثل ازمة لدى المواطنين لافتا الى انه يعقد اجتماعات مكثفة مع جميع الاطراف لعلاج هذه القضية ” .

وقال الوزير : ” ان المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفى حتى نهاية اول يونيو القادم موضحا ان الاحداث السياسية فى اوكرانيا لن تؤثر على واردات مصر من القمح.. مضيفا ان اخر مركب محملة من القمح الاوكراني تم تحويلها الى روسيا وهى فى طريقها الى مصر” .

واضاف حنفى : ” اننا نسعى فى اطار اصلاح منظومة رغيف الخبز النظر فى طريقة شراء ونقل ومدد تخزين القمح ومعدل دورانه بالصومعة والتى تمثل تكلفة مرتفعة ونحن نسعى الى خفضها بحيث نحصل عل سعر طن الدقيق بتكلفة اقل ” .

واعترف حنفى بصعوبة امكانية تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح فى مصر خلال المرحلة الحالية لان الاكتفاء معناه عدم القيام بزراعة محاصيل اخرى .

وحول الانتقادات التى وجهت لوزير التموين فى اول ايام توليه منصبه بشأن الاستعانة بالعديد من المستشاريين من خارج الوزارة اكد حنفى ان اعداد المستشاريين بالوزارة قليل ويتقاضون مرتبات ضعيفة.

من جانب اخر كشف حنفى عن طرح اراض فى محافظتي الغربية وبني سويف للمطور التجاري خلال الشهر المقبل وجاري حاليا اعداد كراسة الشروط موضحا انه تم خلال الفترة السابقة تقدم العديد من المستثمرين المصريين .

وفيما يتعلق بملف منظومة توزيع المواد البترولية (سولار –البنزين و اسطونات البوتجاز عن طريق الديليفري ) قال حنفى انه سيدرس الامر بالتعاون مع وزارة البترول لوضع تصور لهذه المنظومة.

> أ ش أ