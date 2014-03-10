حرق ثلاثة منازل ومصرع واصابة اثنين في احداث قرية أبودراز بكفر الشيخ

لقى عبدالسلام علي حسن الدجوي 45فلاح مصرعه وتم نقل شقيقه المصاب لمستشفى الإسكندرية الجامعي لخطورة حالته نتيجة خلاف بينهم وبين اثنين من عائلة أخرى بقرية أبودراز التابعة لمركز فوه وعقب مصرع الأول واصابة شقيقه ونقل والدتهما لمستشفى فوه لتعرضها لحالة اغماء حزنًا على نجليها توجه عائلة المجني عليهم لمنزل الجناة وتم حرق ثلاثة منازل عقب هرب أهالي الجناة .

وتوجه مساعد مدير الأمن ومأمور مركز فوه ورئيس مباحث فوه للقرية ومعهم قوات الأمن لمحاولة تهدئة الأوضاع ومنع حرق المزيد من منازل عائلة الجناة وسنوافيكم بالتفاصيل