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نقيب الفلاحين: السيسى أكد خضوعه لإرادة الشعب بشأن الترشح للرئاسة

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نقيب الفلاحين: السيسى أكد خضوعه لإرادة الشعب بشأن الترشح للرئاسة نقيب الفلاحين: السيسى أكد خضوعه لإرادة الشعب بشأن الترشح للرئاسة

التقى، مساء أمس الأحد، المشير عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفداً من الفلاحين برئاسة أسامة الجحش النقيب العام للفلاحين.

ومن جهته قال الحاج أسامة الجحش، نقيب الفلاحين، إن المشير أكد لهم أنه عندما أدلى بتلميحات واضحة حول ترشحه للرئاسة هى مرتبطة بإرادة الشعب، "وسأخضع لإرادة الشعب المصرى عند اتخاذ قرارى بالترشح للرئاسة، لأن الشعب المصرى تعرض للظلم ولم يجد من يحنو عليه."

وأضاف الجحش، أن السيسى فى لقائه بوفد الفلاحين أوضح أن مستهدفة منذ بداية الخمسينات من الخارج، وتعانى منذ عام 1967 من الأزمات الاقتصادية، ويجب التركيز خلال المرحلة القادمة على زيادة الإنتاج، مشددًا على أهمية تحقيق الكرامة للمواطن المصرى وعدم الاستدانة من الدول الخارجية، مشددًا على أهمية مصارحة المواطنين أن الدولة لن تنهض بشخص معين، ولكنها ستنهض بالمشاركة الجماعية وإرادة الشعب فى التنمية، وإذا لم يساهم الشعب فى تحقيق ذلك فلن تتحقق نهضة الأمة.

وتابع الجحش، راويًا تفاصيل لقاء السيسى، "إذا كان دور الفلاح المصرى هو زراعة الأرض فإن دور المؤسسة العسكرية هو حمايتها، مشيرًا إلى أن وفد الفلاحين أقسم أمام السيسى على العمل والإنتاج، وتأييده لكل الخطوات التى تقوم بها مؤسسة الرئاسة والمشير، خاصة أن مصر مستهدفة من أطراف خارجية" .

وطالب السيسى نقيب الفلاحين بمساندة قواته المسلحة والشرطة، لمنع مخطط هدم مصر، مشيرًا إلى أن النقابة قدمت عددًا من المقترحات لتطوير القطاع الزراعى، فيما أكد لهم المشير أن أولوية العمل خلال الفترة القادمة هى لتجميع الحيازات الزراعية وليس تفتيتها، والتوسع الأفقى فى الزراعة وإقامة الصناعات ومجتمعات عمرانية جديدة، والاستفادة من نظم الرى الجديدة والمطورة لمواجهة محدودية الموارد المائية لمصر - حسب قوله.

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