خبير إستراتيجى: زيارة هشام قنديل إلى غزة كانت بترتيبات مع إسرائيل

قال اللواء ممدوح الإمام الخبير الإستراتيجى، إن القانون الدولى ما زال يعتبر غزة أرضاً محتلة، وعليه فإن أى مسئولين حكوميين يدخلون إلى القطاع لابد أن يُنسقوا مع إسرائيل، مضيفاً أن زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب فى عهد حكم جماعة الإخوان إلى غزة تمت بالترتيب مع إسرائيل.

وأضاف "الإمام"، خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، أن هناك تقريراً صادراً عن الأمم المتحدة أكد أن مليون لتر سولار تم تهريبه يومياً من مصر إلى قطاع غزة خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى.