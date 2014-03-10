أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التضامن:القرارات الخاصة بالمعاشات يجب أن تتسم بالاستدامة المالية

Google+ Print
وزيرة التضامن:القرارات الخاصة بالمعاشات يجب أن تتسم بالاستدامة المالية وزيرة التضامن:القرارات الخاصة بالمعاشات يجب أن تتسم بالاستدامة المالية

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن خطة الوزارة فى الصندوق الاجتماعى يتيح 200 مليون جنيه، لإحلال وتجديد الميكروباصات وتطوير منظومتها.

وأضافت الوزيرة خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن الدستور الجديد ينص على وضع الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدة أنها طلبت من الهيئة العامة للتأمينات عقد مجلس إدارة آخر مارس، لعرض دراسة دقيقة لوضع الحد الأدنى للمعاشات.

وأوضحت الوزيرة أن القرارات التى تخص المعاشات لا بد أن تتسم بالاستدامة المالية، مؤكدة أنها جادة فى الاستماع لأصحاب المعاشات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365