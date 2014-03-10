وزيرة التضامن:القرارات الخاصة بالمعاشات يجب أن تتسم بالاستدامة المالية

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن خطة الوزارة فى الصندوق الاجتماعى يتيح 200 مليون جنيه، لإحلال وتجديد الميكروباصات وتطوير منظومتها.

وأضافت الوزيرة خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن الدستور الجديد ينص على وضع الحد الأدنى للمعاشات، مؤكدة أنها طلبت من الهيئة العامة للتأمينات عقد مجلس إدارة آخر مارس، لعرض دراسة دقيقة لوضع الحد الأدنى للمعاشات.

وأوضحت الوزيرة أن القرارات التى تخص المعاشات لا بد أن تتسم بالاستدامة المالية، مؤكدة أنها جادة فى الاستماع لأصحاب المعاشات.