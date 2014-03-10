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مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الأعمال الإرهابية في مصر

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مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الأعمال الإرهابية في مصر مجلس وزراء الخارجية العرب يدين الأعمال الإرهابية في مصر

جامعة الدول العربية – ارشيفية

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في ختام دورته العادية 141 ما تعرضت له مؤخراً من أعمال إرهابية استهدفت النيل من أمنها واستقرارها وأدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من شعبها والجور على حقه في تصويب مسار ثورته وهو ما ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية.

وأكد المجلس في بيان أصدره مساء اليوم الأحد على أن الإرهاب هو آفة مدمرة لا منطق من ورائه ويهدد حياة الآمنين ويعيق مسيرة التنمية والتطوير ولذلك لابد من تضافر الجهود العربية للتصدي له.

كما أدان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين في الثالث من الشهر الجاري وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وقال المجلس إن هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة امن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين الآمنين والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، مؤكدا أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه .

وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمصر ولمملكة البحرين في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف من ورائها أو يدعمها أو يحرض عليها.
> وقدم المجلس تعازيه ومواساته لمصر ومملكة البحرين وأسر الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

أ ش أ

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