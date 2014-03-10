مسئول أمريكى يستنكر التهديد الروسي بوقف عمليات التفتيش على الاسلحة النووية

أعلن توم بلنكن نائب مستشار الامن القومى الامريكى اليوم ان تهديد روسيا بوقف عمليات التفتيش على الاسلحة النووية ردا على العقوبات الامريكية بسبب تدخلها فى اوكرانيا يمثل ” تطورا خطيرا “.

ونقلت شبكة ” ان بى سي نيوز ” الاخبارية الامريكية الليلة عن بلنكن قوله ” ان معاهدات الرقابة على الاسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا تنص على اجراء عمليات تفتيش على الاسلحة النووية وان تهديد روسيا بهذا الصدد سوف يمثل تطورا خطيرا “.

وتابع بلنكن: ” ان هناك تقارير اخبارية تتضمن مثل هذه التهديدات الروسية ردا على العقوبات الامريكية التى قامت واشنطن بفرضها مؤخرا بسبب سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم الاوكرانية “.

وردا على سؤال بشأن ما قام به الرئيس الامريكى باراك اوباما من اجل ردع أو معاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ..فقال بلنكن” ان اوباما يقوم فى الوقت الراهن بتعبئة المجتمع الدولى لدعم اوكرانيا وعزل روسيا بسبب ماقامت به ضد كييف فضلا عن اعادة بث الطمأنينة فى نفوس شركاء وحلفاء الولايات المتحدة “.

واشار بلنكن فى مقابلته الحصرية مع برنامج “واجه الصحافة” الى ان اوباما وجه الدعوة الى رئيس الوزراء الاوكرانى ارسينى ياتسنيوك للقائه فى البيت الابيض يوم الاربعاء القادم وذلك بغرض التشاور حول اخر تطورات الموقف فى اوكرانيا واظهار تأييد واشنطن لحكومتها .

وقال بلنكن ” ان تراجع قيمة العملة الروسية وتزايد الشكوك حول سلامة الاستثمارات الاجنبية فى روسيا تعتبر ثمنا حقيقيا ونتيجة واقعية لقرار بوتين الاخير بالتدخل فى شبه جزيرة القرم الاوكرانية “.

وحول موقف واشنطن من الاستفتاء الذى من المقرر ان يجرى يوم الاحد القادم / السادس عشر من مارس القادم / لتحديد مصير شبه جزيرة القرم وهل سوف تنضم الى روسيا او تظل جزء من اوكرانيا .. قال المسئول الامريكى” انه فى حالة تصويت الناخبين لصالح الانضمام الى روسيا ، فان الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج هذا الاستفتاء وهذا ما سوف تفعله ايضا اغلب دول العالم “.

تجدر الاشارة الى ان واشنطن فرضت مؤخرا عقوبات على موسكو بسبب تدخلها فى شبه جزيرة القرم بزعم حماية الروس بها .

> أ ش أ